２０２６年で放送５０周年を迎えるテレビ朝日系の長寿トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）の特別番組「祝！徹子の部屋５０周年超豪華！芸能界総出でお祝いＳＰ」（午後５時）が１日、放送され、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお、富澤たけしが出演した。トークの後半で伊達が、司会の黒柳徹子（９２）に「この先、誰かに（番組を）継承していくとしたら誰なのかなと」と質問。これに黒柳は「そん