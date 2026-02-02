モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が、1日までに自身のインスタグラムを更新。実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）で生見が演じる大佛のビジュアルを公開した。【写真】めるるが演じる…電ノコを振り回す殺し屋・大佛本作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本（目黒蓮）が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつて