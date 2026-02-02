ニューヨーク・メッツのスーパースター、フアン・ソト（27）がドミニカ共和国代表の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する。ネットサイト「ザ・スコア」が報じている。ソトは2023年大会に続くWBC参戦で、前回大会では4試合に出場し、本塁打2本、二塁打3本、打点3、四球3を記録。OPSは1.500と、圧倒的な成績を残した。2025年ナ・リーグMVP最終候補にも名を連ねたソトは、豪華なドミニカ代表メンバーに