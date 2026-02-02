乃木坂46の冠番組『乃木坂工事中』（テレビ愛知／テレビ東京系）が1日深夜に放送され、メンバーの梅澤美波、遠藤さくら、大越ひなのがPerfume「チョコレイト・ディスコ」の完コピを披露して、話題となった。【動画】すごい…！Perfumeを“完コピ”した乃木坂46メンバー番組では「設楽軍VS日村軍2026新年会」が行われた。毎年恒例の“余興”ブロックでは、タモリに扮したメンバーの柴田柚菜が、『ミュージックステーション』ば