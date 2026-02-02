衆院選が始まり世間の関心を集める一方で、ミラノ・コルティナ冬季五輪の開幕も刻一刻と迫っている。開会式は2月6日に行われるが、カーリングなど一部競技は4日からスタート。閉会式が行われる22日まで、8競技116種目が実施される予定だ。 衆院選は今回が51回目。冬季五輪は今回が25回目。衆議院議員の任期は4年、五輪開催も4年おきだが、前回から約1年3カ月ぶりとなった今回のように解散総選挙の場合もあるため、過