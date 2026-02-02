2日（月）北日本で積雪増加。西日本の太平洋側でも雨や雪が降るでしょう。＜2日（月）の天気＞日本付近は冬型の気圧配置が続いています。北海道西岸と山陰沖に低気圧があって、低気圧付近で雪や雨が強まる見込みです。北日本の日本海側〜北陸では雪が続き、北海道石狩地方や青森では大雪になりそうです。積雪がさらに増えそうですので、交通障害やなだれに気をつけてください。北陸では平地は湿った重たい雪になり、落雷や竜巻など