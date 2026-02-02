アメリカがイランに対して軍事的な圧力を強めるなか、トルコやエジプトなどが、アメリカとイランの高官による会談の開催に向けて準備を進めているなどと、アメリカメディアが報じました。イラン情勢をめぐっては、去年12月から先月にかけて発生した大規模な反政府デモを受け、アメリカが空母を中東地域に派遣するなど軍事的な圧力を強めつつ、イランに対して、核交渉での合意を迫るなど緊張した状況が続いています。こうしたなか、