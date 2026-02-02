堅実な行動が開運を招く週。金運は特に計画的に使うこと。仕事はつめの甘さが原因で足を救れそう。最後まで気を抜かず頑張って。美活は好調。世の中に浸透していないエクササイズにツキあり。恋愛は仕事絡みに出会いがありそう。カップルは癒し系スポットに足を運ぶと○。