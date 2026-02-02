波乱な週。計算高い仕事をして味方を敵に回す恐れが。また、好きなことだけに張り切ってバランスを崩れそう。フラットなメンタルでこなすことが回避策。金運は、交際費や自分磨きの投資にツキあり。恋愛は相手を見る目が曇りがち。好きな人には他者の力を借りて動くと○。