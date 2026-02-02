スポットライトを浴びる週。勝負運も大吉。オーディションや転職など積極的にトライしてみて。金運は人の買い物に付き合い散財すると財運が下がるので注意。また、買うよりも断捨離に励むと○。恋愛は意外な人を好きになったり、愛される予感が。水瓶座も運命パーソンに。