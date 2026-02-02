やり甲斐あることが見えてくる週。推し活仲間と楽しい時間を共有できるなど対人面も○。また、面倒な繋がりを切ると本当に大切な人が現れそう。仕事は、サポート役に徹していた人は報われる暗示が。恋愛は、過去の思い出に振り回されがち。案外身近に運命が潜んでいるかも。