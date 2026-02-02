美容系が好調な週。思い切ったイメチェンで成功しそう。また、ダイエットは運動系がオススメ。仕事は下手に闘争心を抱くと運が乱れる恐れが。自然の流れの中で活躍できる場が見つかります。恋愛は、ピンと来る相手との出会いは低め。焦らずのんびりチャンスを待ちましょう。