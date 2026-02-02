健康面が不調な週。花粉などアレルギー対策は万全に。仕事は趣味や習い事を通じ新たな能力を発見できる暗示が。有益な情報を提供してくれる人物にも恵まれます。金運は欲をかくと裏目に出そう。気をつけて。恋愛はサークルやイベントなど人が集まる場所に出向くと○。