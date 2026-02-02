忙しいほどやりがいを感じる週。また、仕事は合理性が成功ミッション。ダラダラ動いていると達成できる案件もポシャってしまうかも。金運はひらめきが武器に。将来役立つと感じた投資は惜しまないこと。恋愛は趣味や人脈が多いタイプと初対面から会話が弾む人が本命に。