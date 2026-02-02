パワー不足な週。体調も不穏。基本はスタミナに溢れるのでつい無理をしがち。一度崩れると長引きそうなので気をつけましょう。仕事は今まで頑張ったことが実る暗示。また、周囲と成功を分かち合う精神が開運を招きます。恋愛はパートナーと金銭面での喧嘩が増える気配が。