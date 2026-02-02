興味あることが分散し時間やお金をロスしがち。本当にやりたいことが見つかるのはまだ先。今週は日々のミッションを着実にこなして。金運は、果報は寝て待ての星回り。買い物も一晩考え購入を。恋愛はグローバルなスポットに出会いが潜んでいます。外国人との交際も狙い目。