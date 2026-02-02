アクティブなマインドが芽生える週。仕事運も吉。温めてきた企画が通るなど自分を前に打せるチャンスに恵まれます。また、春から転職など環境が変わる人は早め早めに動いておくことが開運に。金運は趣味の散財に気をつけて。恋愛は意外な相手からアプローチされそう。