華やかなスポットライトを浴びる週。美活に励み魅力的な変身を遂げられそう。また、オンオフ共に幸運をもたらしてくれる人が出現するかも。反面妬まれやすい気配が。自慢話はほどほどに。恋愛は好きな相手と一気に関係は進展しそう。カップルは妊活スタートにツキあり。