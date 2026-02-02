吉凶混合運。ラッキーなことがあっても浮かれ過ぎず慎重に行動して。対人面は、親切でしたことがお節介に思われへこみそう。クールな人間関係を心がけましょう。金運は週末から上向き。楽しく使い賢く貯めると財運アップに。恋愛は何気ない紹介で会う人と発展する予感が。