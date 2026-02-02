少子化や教員の働き方改革をきっかけに、中学校の部活動を学校ではなく地域の人々、団体で担っていこうという“地域移行”が文部科学省、スポーツ庁の提言によって進められている。必要性は理解されているものの、進捗は地域によってさまざまな“地域移行”を、いち早く実現しているのが岐阜県美濃市だ。それはどのようにして進められたのか、美濃市教育委員会にうかがった。元々スポーツ振興を地域で取り組んでいた美濃市「もとも