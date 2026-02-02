2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。発売直後に大重版となり、坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）すれ違うそれぞれの「普通」ベンチャー企業の人事担当として仕事をしている友人が、憤慨していた。誰も始業時間前に出社しな