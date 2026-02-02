元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が2日までに自身のインスタグラムを更新。着物ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「『平嶋夏海と初詣に行くウマ』にゲスト出演させていただきました」と題して投稿。「久々のなっちゃーん。相変わらず同い年なのに姉御肌で、お話上手でプロフェッショナルで…尊敬するお友達です」と元AKB48の平嶋夏海との着物2ショットを公開した。さらに「今回、着物を着させても