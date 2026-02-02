2026年を迎えたサッカー界が「コンプライアンス」を巡って大きく揺れている。コンプライアンスに抵触する行為が確認されたとして、アビスパ福岡が契約を延長したばかりの金明輝監督を電撃的に解任すれば、FC町田ゼルビアはクラブ内で暴言や不適切な指導があったとして、Jリーグから昨年末に懲罰を科された黒田剛監督を巡る対応が批判されている。社会規範や倫理の遵守が問われる両クラブ内の問題を、サッカー界を統括する日本サッ