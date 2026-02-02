女優の加藤ローサ（40）が2日までに自身のインスタグラムを更新。出演しているドラマのオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「4話のオフショットです〜」と、出演中のテレビ東京ドラマ「婚活バトルフィールド37」のオフショットを公開した。写真ではタレント・榊原郁恵との2ショットやお台場を象徴する「LOVE」のモニュメントでの記念写真などを投稿した。ネットでは「素敵な笑顔」「きれいだ〜」「ナイススマ