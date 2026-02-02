利益が出ているのに申告しないままだと、あとから「本来の税金」に加えて、利息のような延滞税や、ペナルティの加算税が乗ってくる可能性があります。怖いのは、放置するほど不利になりやすい点です。 ただ、早めに自分から動けば、ペナルティを軽くできる余地もあります。ここでは、難しい言葉をできるだけ避けて整理します。 そもそもFXと仮想通貨は申告が必要になりやすい 仮想通貨（暗号資産）は、売ったり他の