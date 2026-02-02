捕まったら即死、逃げ切ったら一攫千金のデスゲーム鬼ごっこ映画『ランニング・マン』が公開中だ。原作はスティーヴン・キングの小説で、1987年にアーノルド・シュワルツェネッガー主演で『バトルランナー』として映画化。今回の映画では、原作の世界観や設定により近しい形で映像化を果たした。 『トップガン マーヴェリック』（2022）でブレイクしたグレン・パウエルが主人公ベン・リチャ&