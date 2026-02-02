LE SSERAFIMの初の英語デジタルシングル『Perfect Night』が、グローバルオーディオ·音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで5億15万198回再生され、グループ通算2曲目のストリーミング再生5億回以上を記録した。昨年2月にストーミング再生4億回を突破してから約1年後に、さらに追加で1億回再生を記録するという根強い人気を証明した。【写真】宮脇咲良、直視できない胸元ざっくりドレス『Perfect Night』は、気が合う仲