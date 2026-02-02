タレントの井上咲楽さん（26）が、直感で高級外車を購入したことを報告。ネット上で話題になっている。【写真】約600万円の愛車と❤️笑顔でツーショット井上さんは自身のインスタグラムに「ついに！！車を買いましたっ！MINIのCountrymanです」と人気の外車「MINI」を購入したことを興奮まじりに投稿。購入した経緯については、「たまたまMINIのディーラーの外から眺めたCountrymanの可愛さに心躍り、試乗させてい