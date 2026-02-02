財政部は1月30日に開催した記者会見で、2025年から実施された育児手当支給について説明しました。2025年は全国の各レベルの財政当局が育児補助金として総額約1000億元（約2兆2000億円）を手当てしており、これは第1子、第2子、第3子を問わず、条件を満たすすべての乳幼児が平等に補助金を受けられるとしています。同時に、制度規定に基づいて支給される育児手当については、個人所得税を免除すると明確に打ち出しています。育児手