トヨタの新型SUV！トヨタの英国法人は2025年12月1日、SUVタイプのBEV(バッテリー式電気自動車)「アーバンクルーザー」を発表しました。現地の多様化したSUV需要に応える新型の登場に、ユーザーから注目の声が集まっています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新型ちいさなSUV”「“アーバン”クルーザー」です！ 画像で見る（88枚）アーバンクルーザーは、トヨタとスズキが電動車分野で協力して開発したBEVです。スズ