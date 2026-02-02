2月1日午後、新潟県南魚沼市の八海山スキー場でコース外をスノーボードで滑走していた外国籍の女性が滝つぼに転落し、その後死亡しました。死亡したのはカナダ国籍で政府機関職員 アシュリー ケイ バーニスさん（39）です。他にコース外滑走していた外国人からスキー場に連絡があり、午後3時半ごろ消防に通報がありました。消防は午後6時前に現場に到着。アシュリーさんは