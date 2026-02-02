良品計画が運営する「無印良品」が1日、公式インスタグラムを更新。無印良品の新作アイテムを組み合わせたスタッフの“1週間コーディネート”を紹介した。【動画】「どれもおしゃれ」無印良品のスタッフが紹介する、春の新作組み合わせた“1週間コーディネート”投稿では、「春の新作を使った、151cm 30代の無印良品スタッフの1週間コーディネートを紹介します」とつづり、スタッフが7パターンのコーデを身につけ登場する動画