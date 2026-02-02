米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は、ホワイトソックスが最速100マイル超の剛腕、ジョーダン・ヒックス投手（29）を獲得したトレードについて分析している。この取引では、ヒックスに加え、若手有望株の右腕デービッド・サンドリン投手（24）、さらに後日、指名選手2人がホワイトソックスへ移籍する。対価として、レッドソックスは右腕プロスペクトのゲージ・ジール投手（22）と後日指名選手1人を獲得する。レッド