FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、インフルエンサー・タレントのなえなの、タレント・モデルの本田紗来が、初MCに抜擢されたことを喜ぶとともに、「何を見て…？（笑）」と困惑する場面があった。【映像】“可愛すぎる”3人の高校生写真2月2日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』特別映像の冒頭、3人はまず番組MCについてトークを展開。櫻井が「お二人はMCの経験ありますか？」と切り出すと、なえなのは「ほぼない」、本田は「私