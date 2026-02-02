【ロンドン共同】サッカーの各大陸連盟優勝クラブによる第1回「女子チャンピオンズカップ」は1日、ロンドンで決勝が行われ、欧州代表のアーセナル（イングランド）が延長の末、南米代表のコリンチャンス（ブラジル）に3―2で競り勝ち、優勝した。男子のインターコンチネンタル・カップに相当する大会で、2028年から4年に1度行われる予定の女子クラブワールドカップ（W杯）がない年に開催される。