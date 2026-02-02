一重メイクのテクニックを紹介する動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、鈴木未夢（@radybymiyu）さん。「可愛い子の隣を歩く時気合い入るよねー」というタイトルで投稿された動画は130.8万回再生、1.3万いいねを記録し、「美しい。。。」「もはやあなたが可愛い子」「すっごい色っぽくて綺麗」などのコメントが寄せられた。高校時代の経験をきっかけにメイクを研究したという鈴木さんに話を聞いた。【写真】色っぽ