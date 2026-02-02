ファーム中地区のハヤテが１日、ちゅ〜るスタジアムで春季キャンプを迎えた。チームは１月１７日から３０日まで西ケ谷球場で合同自主トレを実施、１日オフを挟んで球春を迎えた。赤堀元之監督（５５）は「１試合でも多く勝つ」と抱負を語り、目標を「５０勝」に定めた。新加入選手１６人を含む３７選手のうち、右肘手術のため後日合流予定の山本敢生投手（静岡商３年）を除く３６人が汗を流した。午前１０時、練習開始の円陣で