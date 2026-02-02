朝のドル円は１５４円９０銭台＝東京為替 先週末のドル高の流れが継続し、ドル円は１５４円９０銭台を付けている。次期FRB議長にウォーシュ元理事が指名されることや、連邦政府機関閉鎖が短期間で終息するとみられることが、ドル買いを誘っている。 USDJPY154.92