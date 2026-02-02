セントルイス連銀総裁現時点ではさらなる利下げは控えるべき セントルイス連銀のムサレム総裁は、現時点ではさらなる金利引き下げは控えるべきだと主張。 ムサレム総裁は、インフレ圧力の高まりを防ぐため現時点で金利をさらに引き下げることは賢明ではないと思うと述べた。インフレがさらに高まる、あるいはより長く続くリスクがある。金融緩和はインフレ期待と長期金利を引き上げ、経済を減速させ雇用に悪影響を与える可