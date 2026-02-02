◇五輪スピードスケート・ショートトラック日本代表の選手たちが1日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで練習した。女子のエース、中島未莉（なかしま・みれい、トヨタ自動車）は本番リンクで動きを確認し「昨シーズンも滑っているので準備はできるかなと思う。感覚も凄くいい」と好感触。憧れてきた舞台が間近に迫り「メダルを獲得できるチャンスがあると思う。そこを目指して頑張りたい」と抱負を口にした。金