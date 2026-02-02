【ワシントン共同】米首都ワシントンの日本大使館で1日、競技かるたの国際大会が開かれた。日本や米国、カナダなどから集まった16人の選手が和装で参加。礼節を重んじながら真剣な表情で札を取り合い「畳の上の格闘技」を体験した。「ちはやぶる神代も聞かず竜田川」。百人一首の上の句が読み上げられると、札を払う音が一斉に響いた。各国出身の選手たちは対戦後、「ありがとうございました」と日本語で述べ、深々とお辞