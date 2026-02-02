6人組アイドルグループ「クマリデパート」の桃々シオンが、2月3日発売の新曲『クマった！釣られちゃった♡』のリリースにあわせ、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。新体制となって2作目にあたる本作は、グループの中でもひときわ“キュルキュル”に振り切った楽曲。大のクマ好きとして知られる桃々にとってはたまらない世界観だが、その裏には表現力を磨き続けた努力の時間もあった。（「推し面」取材班）タ