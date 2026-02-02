政府閉鎖2日目の米議会と雪の山＝1日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米共和党のジョンソン下院議長は1日放送のNBCテレビのインタビューで、連邦政府の一部機関が閉鎖状態に陥った問題に関し、再開のための予算案成立に自信を示し「遅くとも3日までに」閉鎖が解除されると確信していると述べた。週明け早期の成立を目指すが、天候が影響する可能性を指摘した。連邦政府のつなぎ予算が1月31日未明に失効し、閉