年が明けて、イメージチェンジをしたくなる季節がやってきた。髪型を変えると一気に印象が変わるもの。冬服に合わせてヘアカットを考える人も少なくないだろう。ここでは髪を切ってイメージチェンジを果たした芸能人たちを紹介する。【写真】ヘアカット前 → ヘアカット後で印象激変した女性芸能人イッキ見（全15枚）■Perfumeかしゆか昨年末で活動休止＝コールドスリープに入った女性3人組テクノポップユニット「Perfume」の