「スタイルよく見せたい！ でもゆったりめが好き」そんな理想を叶えてくれそうな商品を【しまむら】で発見。今回は、リアルバイしたFTNアイコンたちが「美脚効果バツグン」「柔らかくて穿きやすい」と絶賛している、ツイルタックパンツやバレルスウェットパンツなどをご紹介。楽ちんおしゃれ見え、スタイルアップも狙えるパンツは、買って損なしと言えるかも……！ 美脚効果がすごいかも！ イロチ買いしたいタックパンツ