映画『炎かがよへ』の公開日が4月3日と決定。併せて、60秒予告編、ポスタービジュアル、場面写真が解禁された。また追加キャストとして、戸塚祥太（A.B.C‐Z）と原嘉孝（timelesz）の出演が発表され、主題歌はアポロ「炎かがよへ」に決まった。【動画】戸塚祥太、原嘉孝の出演が解禁！『炎かがよへ』60秒予告本作は、群雄割拠の乱世において、愛に戯れ愛の炎に焼かれた男の生き様を、史実を基に描き切る本格的時代劇。人質