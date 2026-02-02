元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーのスタイル抜群なデニムコーデ姿が話題だ。１日に自身のインスタグラムを更新した中川アナ。「突如パワースポットをまわりたくなって色々リサーチして初めての東国三社巡りしてきました」と報告すると、「スタートは、昨シーズンＪ１優勝の鹿島アントラーズが必勝祈願することでも有名な鹿島神宮からその後、息栖神社香取神宮という順番にしました！」と説明し、「着いてみるとどこ