バレーボールSVリーグの男子オールスター戦バレーボールSVリーグの男子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が2月1日、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催された。選手入場シーンでは外国籍選手がお茶目な行動で登場。「可愛すぎ」「こんなん好きになるw」とファンの視線を奪った。“陽キャぶり”を発揮したのは米国出身のテイラー・エイブリル（東レ静岡）。ハローキティのヘアバンドをつけ