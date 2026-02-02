茨城県内に気温差が13度もあるポイントを発見し、その狭間を探しに走る気象予報士がSNSで話題だ。 【写真】ついに狭間を発見！ 気象予報士でありXやYouTueで天気解説などを発信する走る人参さん（@Runninzin）がアメダスのデータから発見したのは、茨城県内で13度もの気温差があるポイント。 アメダスの設置間隔は約17kmほどだが、古河は0.7度、隣接する下妻は13.7度と、なぜか13℃もの差が。深夜にこの現象を発見した走