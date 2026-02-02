グラビアアイドルの和泉芳怜（いずみ・かれん＝21）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。芸能事務所「東宝芸能」に、約2年ぶりに再所属したことを発表した。 【写真】和泉芳怜の新しい宣材写真オトナっぽさマシマシ！ 和泉は2016年に「第8回『東宝シンデレラ』オーディション」に出場（グランプリは福本莉子）し、東宝芸能からデビュー。2021年には「ミスマガジン2021」でグランプリを受賞し、グラビ